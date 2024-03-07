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保欣自中國進口青辣椒粉也驗出蘇丹紅 下游業者製成胡椒粉流入市面
首頁 / 證券

林丙輝：基富通平台基金存量大增逼近1300億

2024/3/7 19:56
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（中央社記者潘智義台北7日電）台灣集中保管結算所旗下基富通證券今天公布統計，截至今年2月底為止，基金平台累積受益人數突破26萬人、基金存量近新台幣1300億元。

基富通董事長林丙輝今天在辦公室喬遷記者會表示，基富通為台灣最大基金交易平台，截至去年底已達成連續第4年獲利，今年營運邁入第8年，累計開戶數、基金存量都大幅成長，財務或業務面都已站穩腳跟。

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基富通總經理王浩宇指出，推展普惠金融向來不遺餘力，包括執行「好享退」和「好好退休」兩大全民退休自主投資專案，兩大退休專案至去年底合計規模達260億元，年成長超過30%；而APP至今不到半年時間，累計下載量已突破10萬人。

林丙輝說，今年元旦完成辦公室喬遷後，有更大的空間容納更多設備、資源與人才，提供更完善的服務。未來也將持續秉持金融創新（FinTech）、高信賴度（Reliable）、永續經營（Sustainable）的精神。（編輯：楊凱翔）1130307

#林丙輝
#基富通證券
#王浩宇
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