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聯發科2月營收年增26% 世芯翻倍創同期新高

2024/3/8 18:04
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（中央社記者張建中新竹8日電）聯發科及世芯-KY2月營收同步較1月滑落，不過分別較去年同期增加26.96%及110.83%。其中，世芯-KY營收創同期新高。

聯發科2月營收跌破新台幣400億元關卡，滑落至384.82億元，為5個月新低水準，月減13.52%，不過，較去年同期增加26.96%。

聯發科累計前2月營收829.78億元，年增57.47%。聯發科指出，手機營收因客戶需求大幅成長，推升業績表現優於去年同期水準。

聯發科預期，第1季營收將約1218億至1296億元，較去年第4季持平至減少6%，年增27%至35%；手機業務可能小幅季減，電視、平板電腦和寬頻產品業績可望成長，電源管理晶片業績將下滑。

世芯-KY的2月營收32.43億元，創同期新高，月減3.88%，年增110.83%。世芯-KY表示，量產產品增加，是推升營收較去年同期大幅成長的主要動能。世芯-KY累計前2月營收66.18億元，較去年同期增加108.75%。

世芯-KY預期，第1季雖有農曆年長假影響，不過，客戶需求依然熱絡，單季營收仍可望優於去年第4季，全年並將逐季成長。（編輯：楊蘭軒）1130308

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