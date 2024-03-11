欣陸營建工程存量創高 再拿155億交通工程案

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（中央社記者賴言曦台北11日電）欣陸投控今天召開法人說明會，觀察欣陸3大事業體，截至2023年底，旗下營建工程存量已達新台幣801億元、創歷史新高，今年進一步得標155.77億元的交通公共工程案，增添營收動能。

欣陸投控2023年受建案交屋金額較2022年同期減少影響，營收新台幣306.07億元，年減4.8%，歸屬母公司業主淨利17.17億元，年減40.6%，每股稅後淨利2.09元；欣陸日前召開董事會，決議每股擬配發現金股利1.5元，並訂於6月3日召開股東常會，且將全面改選董事。

觀察欣陸3大事業體表現，營建工程毛利率約個位數，不動產開發、環境工程及水資源處理則分別有雙位數毛利率；截至2023年底，營建工程存量801億元創新高，不動產開發營收存量123億元，環境工程及水資源處理在手合約餘額698億元。

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欣陸執行長張方欣表示，營建工程案今年再取得「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程」，得標含稅金額為155.77億元

欣陸不動產開發事業今年要認列的2大建案皆已完銷，其中位於台北市的住宅案3月交屋，與日航飯店在高雄合作的住宅及飯店案預計下半年交屋，但將以業外的方式認列；2025年、2026年還有共4個建案將陸續認列。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130311