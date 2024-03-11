更多編輯台推薦新聞：
西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿
生活

太魯閣園區生態監測 15年來首度中低海拔拍到水鹿

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆
運動

實況野球世界總決賽奪季軍 台灣選手尤瑋鍾獻給天上外婆

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1
生活

專訪／奇軒推廣Tricking紅遍全球 YouTube破千萬訂閱台灣第1

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
鄭文燦：食安事件業者隱匿不報 可罰300萬、停歇業或註銷登記
首頁 / 證券

欣陸營建工程存量創高 再拿155億交通工程案

2024/3/11 16:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北11日電）欣陸投控今天召開法人說明會，觀察欣陸3大事業體，截至2023年底，旗下營建工程存量已達新台幣801億元、創歷史新高，今年進一步得標155.77億元的交通公共工程案，增添營收動能。

欣陸投控2023年受建案交屋金額較2022年同期減少影響，營收新台幣306.07億元，年減4.8%，歸屬母公司業主淨利17.17億元，年減40.6%，每股稅後淨利2.09元；欣陸日前召開董事會，決議每股擬配發現金股利1.5元，並訂於6月3日召開股東常會，且將全面改選董事。

觀察欣陸3大事業體表現，營建工程毛利率約個位數，不動產開發、環境工程及水資源處理則分別有雙位數毛利率；截至2023年底，營建工程存量801億元創新高，不動產開發營收存量123億元，環境工程及水資源處理在手合約餘額698億元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

欣陸執行長張方欣表示，營建工程案今年再取得「台鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫CJ17標中壢車站路段鐵路地下化工程」，得標含稅金額為155.77億元

欣陸不動產開發事業今年要認列的2大建案皆已完銷，其中位於台北市的住宅案3月交屋，與日航飯店在高雄合作的住宅及飯店案預計下半年交屋，但將以業外的方式認列；2025年、2026年還有共4個建案將陸續認列。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130311

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33