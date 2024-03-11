穩懋去年每股虧0.19元 史上首次不派發股利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北11日電）受到去年智慧型手機市場庫存整理影響，砷化鎵大廠穩懋今天公布2023年稅後淨損7965萬元，相較2022年獲利18.02億元由盈轉虧，換算每股淨損0.19元，創下近17年首見年虧損，董事會決定不派發股利，更是公司2011年掛牌上市以來的史上首次。

穩懋去年財報出爐，全年營收158.36億元，年減13.6%，創下近7年新低；而經濟規模縮減，也影響公司去年毛利率僅21.91%，比2022年減少3.86個百分點；營益率負0.35%，更是2006年以來首見負數。

不過穩懋去年營運倒吃甘蔗，去年第4季季營收48.68億元，季增16.9%，年增率更達到37.9%，登上近6季高點；稅後純益3.85億元，季增10.3倍，也比2022年同期轉虧為盈，單季每股賺0.91元。

本月初穩懋法說會，總經理陳國樺表示，2023年是相對辛苦的一年，惟智慧型手機市場經歷長達一年半的庫存調整低潮，如今終於見到復甦曙光，非蘋手機品牌去年第4季庫存重返健康水位，客戶去年下半年已開始陸續恢復拉貨，將有利於穩懋今年業績回溫。

穩懋已公布今年前2月營收28.29億元，年增率高達63.54%，一開春就展現營運動能。（編輯：楊凱翔）1130311