瓦城豆府全家餐飲 2023年EPS創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）受惠疫情後餐飲內需爆發，瓦城、豆府、全家餐飲等連鎖集團EPS均創歷史新高；適逢農曆春節假期，餐飲需求旺盛，王品、築間、乾杯2月營收也創同期新高。

瓦城集團去年營收加速成長，全年營收新台幣57.23億元，年增26.1%，且營業毛利29.9億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.4億元，4大財務指標皆創掛牌新高。

瓦城2023年每股盈餘12.37元，擬配發11元股利，包括現金股利10元與股票股利1元。

瓦城指出，2023年除門店體質精進，並持續擴大布局，時時香力拚展店，攜手各品牌齊推營收攀高。今年2月營收達6.39億元，創單月第2高水準。海外布局方面，瓦城美國首店將插旗南加州，集團以台灣為基地打造「全球研發中心」，預計將於今年下半年正式啟用。

豆府餐飲集團2023年營收為30.99億元，年增28.3%，稅後純益3.90億元，年增46.5%，每股盈餘14.78元，雙創歷史新高。

豆府董事會決議每股配發13.3元現金股利，年度盈餘分配率達9成，截至2023年年底，豆府餐飲集團旗下門店已達70家，邁向2025年百店營運目標。

豆府2月營收3.1億元，年增29.7%，創單月營收歷史新高，也是集團單月營收首次突破3億元，累計豆府今年前2月營收5.83億元，相較去年同期年增9.6%。

旗下經營大戶屋等品牌的全家國際餐飲2023年合併營收21.75億元，年增25%，稅後淨利為0.99億元，年增66%，每股盈餘4.31元，較去年同期增加2.34元，經董事會通過擬配發現金股利2.5元。

全家餐飲指出，受惠疫後餐飲商機，去年整體營收、利益皆雙成長，在總店數66店下，既存店單店營收較去年成長2至3成，其中又以大戶屋和IKIGAI表現最亮眼。

展望2024年，「全家餐飲」首個自創品牌IKIGAI將加速展店，今年3月底進駐台北信義區，第3季餐飲旺季前預計開出4家店。

王品集團2月自結合併營收新台幣20.3億元，創同期新高，年增11.13%，台灣事業群營收16.8億元，再次改寫歷史新高，年增25.44%，大陸事業群營收3.5億元，年減28.24%。

王品累計2024年前2月兩岸自結合併營收38.6億元，年減3.4%。展望後市，王品集團延續多品牌展店策略，首季新開6家門店。

築間2月合併營收4.98億元，年增率10.27%，推升前2月合併營收突破10億元，年增率2.52%，雙創歷史同期新高。

漢來美食2月營收6.36億元，月增14.55%、年增74.55%，前2月合併營收11.92億元，較去年同期9.46億元成長約26%，主要受惠台北南港宴會廳及島語自助餐的展店效益。

乾杯2月營收4.05億元，年增2.93%，為單月同期新高，累計前2月營收7.86億元，年減10.77%，寫下同期次高表現。

展望後市，乾杯表示，3月集團將首次推出吃到飽活動，期望刺激淡季業績。（編輯：張若瑤）1130311