全金聯發函財部 反對公公併增加金融財團壟斷性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北13日電）立委日前質疑公股金控競爭力不敵民營金控，政府應鼓勵公公併。全國金融業工會聯合總會今天發函財政部表達反對立場，強調公公併捨本逐末、違背普惠金融的全民利益價值，反而增加金融財團壟斷性。

民眾黨立委黃珊珊日前在立法院財政委員會質詢時關注，公股金控競爭力比不過民營金控，政府應鼓勵在保障員工權益的前提下公公併。財政部長莊翠雲允諾1個月內提出行庫綜效發揮、公公併初步報告給財委會，金管會則表示無論公民併、民民併、公公併或採策略合作，尊重市場機制。

全金聯今天發函給財政部，根據函文內容，全金聯表示，「公公併」為過去馬政府時期提出的金融整併構想， 此作法忽視台灣公股銀行背負配合政府政策使命與普惠金融價值等重要功能，也忽視現行併購法令對勞工權益保障不足的問題。

全金聯表示，金融合併應考慮透過具有互補性的金融機構資源整合，達到合併綜效最大化，不宜以資產規模、獲利排名作為推動「公公併」前提，若政府強行推動合併，不僅無法提升競爭力，更恐引發大規模裁員等勞工問題。

全金聯指出，財政部所屬泛公股金融機構皆以銀行為金控主要獲利動能，長期支持國內中小企業發展並高度配合國家發展政策，對於打造台灣經濟奇蹟貢獻卓著，大型財團金控則多以保險銷售為主要業務，甚至「二次金改」期間曾發生重大併購案例爭端，兩者規模不應相提並論，且若單純觀察國內銀行資本額排名，前10大銀行中有5家為公股，競爭力不足之說顯然不是事實。

全金聯認為，台灣政府重大金融政策，如消費券、紓困貸款及重大建設的單一貸款或聯合貸款案，多由國營及公股銀行協助辦理，公股銀行為善盡國家託付的經濟財政使命，也配合上繳絕大多數獲利挹注國庫，與台灣經濟發展共同成長，而非保留盈餘擴大資本額、或向外擴張以增加規模。

全金聯指出，「公公併」政策無異捨本逐末，不但使公股銀行整體市占率下降、國庫收入銳減，更可能破壞台灣長期以來體質穩健、風控良好的金融體系，違背普惠金融的全民利益價值。

全金聯提到，若公股銀行合併，業務勢必轉向財團主導的民營銀行，增加金融財團壟斷性，造成金融剝削風險提升，與普惠金融價值背道而馳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全金聯表示，當前國際環境險峻，面臨數位化時代，對於公股行庫專業人才引進限制應大幅鬆綁，而非強行合併財政部所屬公股金融機構，產生金融合併後文化衝突、人事制度整合、派系摩擦等，輕則影響銀行經營發展，重則大幅裁員造成重大勞資爭議。

全金聯強調對「公公併」政策持反對立場，認為不僅毫無實益，更可能重演「二次金改」慘痛教訓，若政府執意推動金融整併政策，應先召開勞資政三方協商會議，納入金融業工會意見且充分回應勞工訴求，切不可獨斷決定，再次造成數萬金融從業勞工不安的重大社會衝突。（編輯：楊凱翔）1130313