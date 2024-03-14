更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網
首頁 / 產經

台灣藥技中心攜手新加坡ESCO 開發幹細胞生產技術

2024/3/14 10:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北14日電）台灣藥技中心昨天宣布，與具備先進生物反應器的新加坡益世生命科學集團（ESCO）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將合作開發先進生物反應器幹細胞生產專利技術，目的讓幹細胞製劑擴大產能規模。

除了技術合作之外，ESCO也將協助藥技中心日後整廠技術輸出及募集東南亞資金。

台灣藥技中心指出，再生細胞與基因療法已成主流，如何大量生產幹細胞，又能控管品質，成為藥品成功關鍵，其中核心就是對於製程與生產技術的掌握。

藥技中心指出，台灣是亞洲除了日韓以外，幹細胞等再生醫療發達的國家，擁有眾多研發幹細胞療法的生技公司與醫療機構，而幹細胞以及基因療法的成功關鍵，在於是否能放大製程，且控制品質。若無法克服，即使藥品優異，仍難以取代現有藥物，這是細胞療法上市前，最需克服的問題。

台灣藥技中心指出，為因應下一波細胞治療的需求，鞏固台灣細胞治療產業競爭優勢，透過國際合作，讓台灣技術走向海外。

台灣藥技中心與新加坡ESCO合作，簽署合作備忘錄，將投入開發先進生物反應器生產幹細胞專案，共同開發幹細胞製劑的製程與生產技術，為上市後放大生產規模做準備。（編輯：林淑媛）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.195