台灣藥技中心攜手新加坡ESCO 開發幹細胞生產技術

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（中央社記者何秀玲台北14日電）台灣藥技中心昨天宣布，與具備先進生物反應器的新加坡益世生命科學集團（ESCO）簽署合作備忘錄（MOU），雙方將合作開發先進生物反應器幹細胞生產專利技術，目的讓幹細胞製劑擴大產能規模。

除了技術合作之外，ESCO也將協助藥技中心日後整廠技術輸出及募集東南亞資金。

台灣藥技中心指出，再生細胞與基因療法已成主流，如何大量生產幹細胞，又能控管品質，成為藥品成功關鍵，其中核心就是對於製程與生產技術的掌握。

藥技中心指出，台灣是亞洲除了日韓以外，幹細胞等再生醫療發達的國家，擁有眾多研發幹細胞療法的生技公司與醫療機構，而幹細胞以及基因療法的成功關鍵，在於是否能放大製程，且控制品質。若無法克服，即使藥品優異，仍難以取代現有藥物，這是細胞療法上市前，最需克服的問題。

台灣藥技中心指出，為因應下一波細胞治療的需求，鞏固台灣細胞治療產業競爭優勢，透過國際合作，讓台灣技術走向海外。

台灣藥技中心與新加坡ESCO合作，簽署合作備忘錄，將投入開發先進生物反應器生產幹細胞專案，共同開發幹細胞製劑的製程與生產技術，為上市後放大生產規模做準備。（編輯：林淑媛）1130314