光鼎蔡守冠：瞄準精準大健康產業 今年拚集團成長

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（中央社記者何秀玲台北14日電）核酸產業技術服務及儀器開發商光鼎生技董事長蔡守冠今天表示，今年將是集團營運成長的一年，除了原有科研、基因檢測、臨床診斷等領域拓展外，也將擴大進軍定點照護、液態活檢等以衝刺營收。

光鼎生技擁有旗下自有品牌Qsep系列生物片段分析儀，以應用範疇營收占比來看，目前光鼎生技營運3大領域，包括科學研究、基因檢測、臨床檢測分別占比47%、26%、27%。

光鼎生技去年營收為新台幣2.28億元，年減1.35%；今年前2月營收為2600萬元，年增34.35%，創歷年同期新高。

蔡守冠今天在媒體交流會表示，去年朝集團化發展，併購以核酸提取為主的「開啟基因」，將跨足癌症基因檢測市場；去年成立後端檢測服務公司「科學基因」展開下游的基因檢測服務，初期將以大健康基因檢測為主要業務。今年目標將打造一站式的大健康基因檢測與預防醫學集團。

在試劑開發部分，今年光鼎生技將擴大研發投入，目前針對各目標基因的開發，已著手進行產品製程與成分優化。

海外市場拓展方面，蔡守冠表示，去年攜手日本大塚集團，進行推廣旗下產品Qsep Ultra生物片段分析儀，搶攻超高齡社會下的精準健康商機，今年3月已正式出貨。（編輯：潘羿菁）1130314