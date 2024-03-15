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數位部攜手22縣市 創業歸故里競賽開跑

2024/3/15 10:34
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（中央社記者蘇思云台北15日電）數位部數位產業署為鼓勵新創團隊運用創新思維，解決在地課題，並促進當地經濟發展，今年攜手全台22縣市辦理第6屆「創業歸故里競賽」，邀新創團隊返鄉發展，競賽徵件到4月12日止。

數位部數產署今天發布新聞稿，有別於一般創業競賽，創業歸故里競賽強調在地連結，由中央架構平台，連結地方政府，採取獎勵跟輔導雙軌並行機制，推動地方產業發展。過去5年已吸引574組新創團隊報名，並輔導89組團隊落地創業。

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數產署指出，創業歸故里競賽透過漏斗式篩選機制，選出新創團隊，結合地方場域與資源，分階段提供驗證金，並在競賽期間舉辦輔導工作坊，藉由具地方經驗「在地業師」及創業實戰力「專家導師」雙導師機制，陪團隊解決問題，並驗證服務可行性，確保發展出符合市場需求的商業模式。

為讓新創團隊更了解競賽機制，數產署將分區辦理競賽說明會，分別在台北3月20日、台東3月21日、台中3月22日與高雄4月2日，並邀歷屆獲獎團隊分享參賽經驗與縣市資源說明，協助新創團隊掌握資訊。（編輯：蘇志宗）1130315

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