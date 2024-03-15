合勤控估第2季庫存去化 今年營運展望持平去年

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（中央社記者賴言曦台北15日電）網通廠合勤投控今天召開線上法人說明會，執行長楊國榮表示，終端仍籠罩高庫存問題，預估今年第2季才能完成去化，代工業務谷底約落在今年第1、2季中間，今年整體展望預估持平去年表現。

合勤控2023年稅後淨利新台幣13.41億元，較2022年衰退17.12%，每股盈餘（EPS）3.38元，雖低於2022年3.87元，仍創歷史次高；今年前2月營收34.96億元，年減40.7%。

針對庫存問題，楊國榮表示，2023年第2季產品庫存達高峰，當時預估2023年下半年前就能去化，只是預測過於樂觀，雖然過度下單是產業常態，但這次確實比較嚴重，因此目前預估高庫存情況要到今年第2季才能去化。

另外，楊國榮表示，觀察部分廠商雖已完成庫存去化，但下單趨於保守，客戶給出的訂單能見度比平常低3個月。

楊國榮指出，代工業務因客戶庫存高的緣故，從去年第3季起業績下滑，預計谷底落在今年第1季跟第2季中間，其中又以美、加地區最嚴重，歐洲雖然業績也下滑，但毛利率會增加，亞洲預估年增率有雙位數成長；中南美洲成長幅度相對高，不過，當地放款風險高，會審慎面對當地市場。

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楊國榮指出，從產品角度來看，2.5G無源光纖網路（PON）仍是新興市場的主力，Wi-iFi 7推出時間需取決景氣等影響因素；固網寬頻（FWA）成長性高，預計今年會比去年有更大幅度成長，國防標案部分則預估今年會較去年成長。

展望今年，楊國榮認為，今年合勤仍需面臨庫存去化的挑戰，以營運商角度來看，利率會是相當大的影響因素，tier 2（二階供應商）、tier 3（三階供應商）看法相對保守，整體來看，今年營運展望預估持平去年表現。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130315