美通膨壓力仍在 新台幣爆量重貶收31.593元

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）美國通膨壓力仍在，打擊市場對於美國聯準會降息的預期心理，美元指數強彈，亞幣全面下殺，新台幣兌美元盤中一度重貶逾1角，收盤收31.593元，貶值9.6分，台北及元太外匯市場總成交金額爆出21.655億美元的大量。

美國勞工部數據顯示，2月生產者物價指數（PPI）月增0.6%，高於市場預期的0.3%，而本週稍早公布的消費者物價指數（CPI）增幅也高於預期。美國經濟數據重新點燃市場對通膨的擔憂，美元強彈，美債殖利率走高。

美股收黑，台股今天開低震盪，終場收在19682.5點，下殺255.42點。三大法人賣超台股133.97億元，其中外資賣超117.16億元。

外匯交易員指出，新台幣今天被利空夾擊，美元指數強彈，已經讓亞幣備感壓力，加上外資一早就大量匯出，新台幣兌美元以31.52元開出後，匯價迅速走低、重摔逾1角，最低觸及31.64元，不過出口商在31.600元上方猛烈拋匯，匯價因而轉為橫向整理，終場跌幅收斂，守住31.5元價位。

央行統計，美元指數在通膨復燃的憂慮再起下，獲得支撐，今天狂漲0.58%，亞幣紛紛倒地，人民幣小跌0.07%，新台幣跌0.3%，日圓跌勢較重、下殺0.48%，韓元最為慘烈、重貶0.97%。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.55角或0.49%，週線翻黑。

外匯交易員分析，美國近期公布的CPI、PPI數據都超乎市場預期，通膨降溫不如想像中順遂，這讓美國聯準會下週會議結論更顯關鍵，在此同時，台股已經漲了一大段，這些因素都可能讓外資態度保守，先行回防，使得短線新台幣呈現區間偏弱格局。（編輯：楊凱翔）1130315