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M31前2月每股純益1.32元 全年獲利成長保守看

2024/3/15 19:11
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（中央社記者張建中新竹15日電）M31自結累計前2月歸屬母公司淨利新台幣0.46億元，年增551.77%，每股純益1.32元。不過，考量研發費用增加，M31對全年獲利成長持保守態度。

M31因淡季效應影響，今年來業績自去年第4季高點滑落，不過累計前2月營收2.38億元，仍較去年同期增加21.63%。

M31自結2月歸屬母公司淨利0.21億元，年增31.25%，每股純益0.6元；累計前2月歸屬母公司淨利0.46億元，年增551.77%，每股純益1.32元。

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M31今天起10個營業日（3月15日至3月28日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行）改以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每20分鐘撮合一次，股價走勢疲弱，重挫跌停，達1320元，跌破1403元季線。

因專案時程具不可預測性，加上先進製程設計複雜，M31對2024年業績展望謹慎，另外，考量研發費用增加力道，對獲利成長持保守態度。（編輯：潘羿菁）1130315

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