國營事業導入生成式AI 台電版Chat GPT強化客服

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（中央社記者劉千綾台北17日電）生成式AI應用百花齊放，台電、中油、台水及台糖4大國營事業陸續導入AI應用，其中台電規劃打造台電版Chat GPT，作為專業AI助理，強化生成式客服，中油則將優先應用於工安環保法規查詢及人事業務。

經濟部今年將聚焦紡織、工具機等推動產業AI化，在智慧機械產業創新基礎上，協助產業導入生成式AI，並建立先期示範案例，而台糖、台電、中油及台水等所屬事業機構分別從去年底開始研究導入生成式AI。

台電表示，自去年底啟動生成式AI導入計畫，預計今年3月開始進行概念性驗證（Proof of Concept, POC），目標年底建立安全控管平台，此外也陸續投入相關AI應用。

台電表示，規劃打造台電版Chat GPT「Chat TPC」，作為專業AI助理、強化行政作業效率，及客服系統回復建議生成、智能化訓練與風險作業查檢等延伸應用。

中油表示，去年9月起開始研究導入生成式AI，目前為測試階段，將以工安環保法規查詢及人事業務為優先應用。

此外，台水公司的智慧檢漏及原水生物檢測，以及台糖公司資料稽核等也積極導入AI，期盼提升服務品質。

根據經濟部規劃，由國營事業率先示範導入生成式AI模型，像是應用在智慧客服，以提升客服效率及滿意度，未來將擴大應用至民間企業。（編輯：林淑媛） 1130317