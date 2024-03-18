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工研院開發四合一空品感測器 帶動30億元產值

2024/3/18 11:10
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（中央社記者張建中新竹18日電）工研院今天宣布，開發出「四合一空品感測器」，可同時偵測多種空氣中的有害氣體，已導入台中、嘉義等6縣市與高雄港、台中港等7大國際商港，布建超過3200點，相關應用帶動近新台幣30億元產值。

工研院智慧感測與系統科技中心執行長朱俊勳表示，傳統市售感測器在戶外布建時，可能因溫濕度導致精準度不足，並僅能感測單一氣體，用途受限。

朱俊勳指出，工研院開發的四合一空品感測器，可同時偵測PM2.5、臭氧（O3）、一氧化碳（CO）、總揮發性有機氣體（TVOC）等有害氣體，在高濕高溫環境下量測誤差值小於15%，並取得台灣資安認證。

朱俊勳說，四合一空品感測器技術已移轉至經昌等廠商，導入成果獲得「2022 Smart 50 Awards」以及「2023 GO SMART Award」等4項永續城市獎項肯定，並通過亞太經濟合作會議（APEC）數位創新提案。

2024台北智慧城市展19日起將於南港展覽館登場，工研院將展出四合一空品感測器以及水質感測器。

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朱俊勳表示，傳統大型水質監測站受限於地理和成本，難以廣泛布建，市售聯網水質感測器則易受微生物干擾。

他指出，工研院開發「長效水質感測器」，採用光學抑菌方法抑制水中菌種增生速度，並搭配水體取樣設計、最佳化電源管理技術，減少人工維護頻率，確保感測器的準確度和長效運作效益，已成功應用於工業區、養殖漁業、產線化學槽和垃圾掩埋場等環境，提供業者即時動態精準監測。（編輯：張均懋）1130318

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