中國工業生產數據優於預期 亞股普遍收高

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（中央社香港18日綜合外電報導）中國最新出爐的工業生產數據優於市場預期，有望為國內脆弱的經濟復甦提供支撐。亞洲股市今天普遍收高。

法新社報導，投資人將緊盯日本央行日本銀行預計明天公布的利率決策，市場預期日銀官員最終將揚棄負利率政策。

中國今天公布優於預期的工業生產及固定資產投資數據後，上海證券交易所綜合股價指數收漲0.99%，香港恆生指數則小漲0.1%。穆迪分析公司（Moody's Analytics）分析師克魯斯（Harry Murphy Cruise）認為，中國最新出爐的數據「意外亮麗」。

他向法新社表示，「中國開年以來的數據優於預期」，但警告說「我們應對這些數據持保留態度」。

中國1月至2月的工業生產較去年同期躍增7%，高於去年12月的6.8%，及彭博（Bloomberg News）訪調分析師預估的5.2%。

但中國的家庭消費仍疲軟，反映經濟復甦步調不一致。克魯斯說：「逆風因素仍在：房地產領域持續拖累經濟，通貨緊縮反轉可能只是曇花一現。地緣政治緊張和全球利率仍在高檔盤旋，使中國出口展望蒙上陰影。」

在亞股方面，台北股市收漲1%，首爾和馬尼拉股市各漲0.7%和0.45%。雪梨股市也收紅。威靈頓和新加坡股市則收低。

全球金融市場本週進入「超級央行週」，除了日本銀行，其他像是美國聯邦準備理事會（Fed）、澳洲央行澳洲儲備銀行（RBA）、英國央行英格蘭銀行（BOE），以及瑞士央行瑞士國家銀行（SNB），都將在本週舉行利率政策會議。

不過，外界預期只有日本銀行會做出重大決策；日銀將在明天結束為期2天的利率政策會議。

日經225指數今天收漲2.67%。日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）稍早報導，日本央行計劃啟動2007年來首次升息。（譯者：洪啟原/核稿：劉淑琴）1130318