靜候聯準會利率會議結果 美股收漲、標普創新高

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（中央社紐約19日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）展開為期兩天利率決策會議，投資人靜候聯準會會議結果，華爾街股市主要指數今天收漲，標準普爾指數刷新一週前的紀錄，再創新高。但是費城半導體指數大跌0.94%。

經過兩天討論，聯準會將於20日發布最新的經濟預測摘要（SEP）以及利率決定，其中將包括政策制定者對今年年底利率預期的看法。人們普遍預期聯準會將再次維持主要貸款利率不變，但也關注降息時間點，希望從會議結果尋找線索。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會宣布推出新款人工智慧（AI）晶片B200，這款晶片採用Blackwell架構，由台積電N4P製程代工，將於今年稍晚出貨後，輝達股價今天大幅震盪，盤初一度重挫將近4%，收盤反彈上漲約1.1%。

道瓊工業指數上漲320.33點或0.83%，收39110.76點。

標準普爾指數上揚29.09點或0.56%，收5178.51點。

以科技股為主的那斯達克指數揚升63.34點或0.39%，收16166.79點。

費城半導體指數大跌44.798點或0.94%，收4712.805點。（譯者：陳政一）1130320