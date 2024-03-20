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行動支付需求增 LINE Pay擬在台徵才450人

2024/3/20 13:05
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（中央社記者吳家豪台北20日電）行動支付服務LINE Pay今天宣布啟動徵才計畫，將擴展各項服務及多元業務版圖，招募職缺包含技術開發、品牌行銷及業務推廣等；另首度啟動大型「LINE Pay星種子計畫」，預計在全台招募450人，將到第一線接觸商戶、了解產業需求。

LINE Pay董事長丁雄注透過新聞稿說，台灣每2人就有1人是LINE Pay用戶，支付據點超過50萬處；因應市場對行動支付需求持續成長，將擴大團隊規模。

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LINE Pay今年首度推出「LINE Pay星種子計畫」，偏向業務推廣性質，藉此培養在地人才、扶植商店轉型及推動支付產業發展，未來將為新人提供專業培訓，幫助快速融入團隊，培訓後將於第一線接觸商戶，實際了解產業需求並提出解決策略，表現優異且通過考評者將有晉升機會。

LINE Pay今年1月登錄興櫃，2023年營收達新台幣47.79億元、年增逾30%，營收連續4年成長。觀察各業務營收占比，去年手續費收入事業約83%，金融推廣合作事業約12%，行銷產品銷售事業約5%。（編輯：翟思嘉）1130320

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