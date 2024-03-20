東洋：今年營運射3箭 未來3年越南市場拓銷癌症藥

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（中央社記者何秀玲台北20日電）學名藥廠台灣東洋總經理侯靜蘭今天表示，今年將射營運3箭，包括授權引入國際新藥、自製國產新藥與外銷困難學名藥等，帶領東洋營收成長。另外也規劃未來3年，在越南市場陸續上市癌症藥，也將擴展至抗感染領域市場。

台灣東洋今天舉辦媒體交流會，侯靜蘭率團隊出席談展望。她表示，目前全球藥品支出仍在增長，加上精準醫療快速發展和AI智慧醫療導入的加持，癌症治療相關領域的發展，將持續展現爆發力。

她提到，台灣東洋今年有營運3箭，第1箭為授權引入國際新藥，除了掌握自身在癌症領域之外，已經連續5年代理歐美流感疫苗大廠CSL Seqirus的細胞流感疫苗，今年將會繼續參與公費招標。

第2箭為自製國產新藥，她表示，近年來抗生素研發成本高，台灣東洋在全球面臨抗藥性的危機下，開發出國產抗生素新藥Polymyxin B，今年2月完成領證。

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東洋進一步指出，自製治療全身侵入性黴菌的微脂體兩性黴素學名藥Amphotericin B （Lipo-AB），先後在2013、2022年取得台灣與美國藥證，成為兩性黴素學名藥首家進入美國市場的掛牌台廠。2023年起持續在美上市，為台灣東洋帶來穩定收益，也與國際大廠簽訂歐洲市場的共同開發合約，台灣東洋的國產困難學名藥正逐步布局歐美市場。

第3箭為外銷困難學名藥，台灣東洋2022年海外營收占比6%，2023年海外有顯著成長，主要受惠美國市場；在越南市場因具有經濟成長動能，並積極引進新藥，她說，未來3年將陸續上市癌症藥品，也將擴展至抗感染領域市場。（編輯：潘羿菁）1130320