台灣東洋與羅氏大藥廠策略聯盟 擴增癌藥產品組合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北8日電）台灣東洋今天宣布，本週已與羅氏大藥廠（Roche）簽約合作。羅氏將旗下研發的抗癌藥癌思停（Avastin）於今年4月1日起，針對部分癌症領域的行銷及部分醫藥學術活動，委由台灣東洋負責。

羅氏則將持續提供臨床試驗或學術研究案等服務，此合作案將擴增台灣東洋在癌症藥品領域的產品組合。

羅氏大藥廠強調，羅氏身為全球最大的生物技術公司，此次與台灣東洋策略聯盟，除了提升台灣醫藥產業量能之外，也希望透過台灣藥廠的通路共同推動經典產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋與羅氏結盟為策略聯盟夥伴，希望結合台灣東洋在癌症領域的布局，與羅氏的國際藥品資源，為醫療團隊提供貼近臨床需求的藥物治療組合。

侯靜蘭也說，台灣東洋除透過授權引入國際新藥、外銷困難學名藥與自製國產新藥的營運三箭，作為成長引擎外，也與國際醫藥夥伴合作，將有助於擴增產品組合，並加速台灣東洋轉型國際化。（編輯：潘羿菁）1130308