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台股電金傳產齊揚大漲377點 衝20161點創新高
首頁 / 證券

美光財報報喜 記憶體族群股價齊揚

2024/3/21 10:48
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（中央社記者張建中新竹21日電）美國記憶體廠美光（Micron）2024會計年度第2季財報及第3季營運展望優於預期，盤後股價勁揚，帶動記憶體族群股價齊揚。

美光2024會計年度第2季受惠動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）價格同步揚升，季營收達58億美元，季增23%，優於預期的51億至55億美元。毛利率20%，優於預期的11.5%至14.5%，營運轉盈，稅後淨利4.76億美元，每股純益0.42美元。

美光預估，2024會計年度第3季營收可望進一步達64億至68億美元，毛利率也將攀升到25%至28%，每股純益0.38至0.52美元。

美光並預期，2024會計年度DRAM和NAND Flash市場都將供不應求，2025會計年度可望創新高，獲利也將大幅改善。

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美光盤後股價勁揚，帶動記憶體族群股價齊揚，群聯股價強攻漲停，達661元，創16年多來新高，南亞科盤中達66.7元，上漲5.2元，漲幅達8.45%，威剛達100.5元，上漲4.5元，漲幅4.68%。

資深半導體產業評論家陸行之表示，數據中心NAND Flash價格大漲超過30%，DRAM需求也不錯，是美光2024會計年度第2季營運表現優於預期主因。他並指出，每次模組廠買了一堆庫存，高層就會放話要漲價，最近模組廠及記憶體製造廠有鎖貨拉抬價格情況。（編輯：張均懋）1130321

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