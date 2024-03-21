ICF發布會首度在台 3縣市入圍全球前21名智慧城市

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（中央社記者蘇思云台北21日電）國際智慧城市論壇（ICF）Smart21發布會首度在台灣登場，昨天晚間揭曉2024年度全球21座智慧城市。數位部數位產業署表示，在數產署「普及智慧城鄉生活應用計畫」輔導下，台灣有3個縣市入圍，分別為雲林縣、屏東縣與台東縣。

創辦於1999年的國際智慧城市論壇（Intelligent Community Forum, ICF），成立宗旨為推廣全球寬頻經濟及運用資通訊科技的最佳城市典範。每年都吸引超過400個城市報名參選，第一階段選出21個入圍城市，第二階段再選出7大智慧城市，最後選出當年度智慧城市首獎。

數產署表示，ICF今年特別選擇台北智慧城市展期間到台灣舉辦Smart21發布會，今年入圍的雲林縣、屏東縣以及台東縣，在數產署「普及智慧城鄉生活應用計畫」的輔導下，入選全球最佳21座智慧城市。其中，雲林縣與屏東縣為首度入圍，也讓台灣榮獲ICF肯定的縣市數達17個。

數產署表示，ICF智慧城市評比項目，每年都會根據總體環境的發展趨勢加入不同的重點主題。雲林縣主要以創新和智慧城市發展，引領雲林從傳統農業縣轉型，透過跟產學界的策略聯盟啟動「智慧5G新雲林」計畫，利用資訊科技帶來醫療保健、緊急服務、農漁業和觀光文化體驗的產業轉型。

此外，屏東縣則透過遠距智慧科技的應用，將便民服務延伸到半島與山林，解決高齡長輩、偏遠地區居民與行動不便者的需求，提升整體生活品質。

台東縣則著眼於城市韌性與永續課題，打造適合當地文化與產業的智慧城市發展，透過結合台東的純淨山水與海洋文化，搭配科技創新與行政效率，也結合永續經營理念。

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數產署表示，ICF是國際上推動智慧城市發展的重要組織，能獲得認可意味台灣在智慧城市相關政策受到肯定。數產署在前瞻預算支持下，「普及智慧城鄉生活應用計畫」持續以全民夥伴關係的機制，在台灣推動超過258項的智慧城鄉服務落地，包含健康、交通、觀光、農業及城市治理等領域，並輸出到海外29國。

過去全台已有15個縣市曾入圍ICF智慧城市Smart21，其中，台北市、桃園市、台中市與新北市等4個城市，先後榮獲ICF當年度智慧城市首獎殊榮。（編輯：林淑媛）1130321