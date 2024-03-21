台聚：今年第1季最辛苦 第2季可望轉好

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（中央社記者賴言曦台北21日電）台聚副總經理吳銘宗今天表示，今年1月EVA行情處於低檔，3月價格則轉而向上，今年第1季最辛苦，第2季可望隨光伏需求回溫，帶動EVA價格表現，後市仍要觀察中國寶豐能源新產能帶來的影響。

台聚今天召開法人說明會，吳銘宗指出，塑化業尚未脫離辛苦經營的時期，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）去年9月受到光伏（太陽能）廠高庫存影響，導致需求轉弱，但台聚仍維持全產全銷，銷售量較2022年成長12%。

另觀察台聚EVA產品組合，以光伏級占53%為大宗，熱融膠占28%，主要供應鞋材用途的發泡則占19%。

不過近期光伏級市況起伏太大，吳銘宗說，台聚規劃降低光伏級產品銷貨量，不過集團整體EVA產品組合完整，因此得已順利去化產能。

原料與成品部份，吳銘宗說，美國貨源受巴拿馬運河乾旱影響，運費大增，另亞洲裂解廠不堪虧損，持續減產及安排歲修，加上中國特定買盤帶動，原料乙烯價格偏高，但前期EVA價格偏低，導致利差縮小，「今年第1季是最辛苦的時候」。

吳銘宗表示，不過近期貿易商認為低點已到，開始積極購料提高庫存，期待光伏級運用第2季可望回溫，帶動EVA價格優於第1季表現，發泡級應用則預估第2季會優於第1季。

此外，寧夏寶豐25萬噸新產能已於2月投產，吳銘宗指出，其餘新增產能雖預計第4季之後才會陸續投產，但仍要觀望相關產能對市場的影響。（編輯：黃國倫、楊凱翔）1130321