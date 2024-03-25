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中保4/1起調漲服務費200元 新保研議跟進

2024/3/25 16:38
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（中央社記者潘智義台北25日電）因應營運成本不斷攀升，科技保全業中保科今天表示，因為近年原物料大漲40至50%，基本工資連8漲，物價、電價營運成本攀升，自4月1日起，每套系統服務費用調升新台幣200元。

中保科發布新聞稿說明，電子零件、原物料及相關民生物資價格皆漲，通膨壓力大增，迄今物價仍不見回降，國內基本工資不斷調升等因素，不斷推升經營成本，因此不得不做出提升每套系統服務費用的決定。

另外，中保科也針對漲價的特定客戶，調整系統服務理賠上限，每套拉升至20萬元，為維持服務品質不得不做出小幅調漲保全服務費決定，調升價約200元，換算平均每日增加不到7元，希望對客戶的影響降到最小程度。

中保科表示，在電子零件、原物料及相關民生等物資物價不斷攀升、通膨壓力及人力成本高增的壓力下，已盡可能控制成本，降低調整幅度；但基於營運成本不斷推升壓力，將自4月1日起，小幅調漲每套系統服務費用200元。

針對同業調漲服務費，新光保全指出，為反映通膨及各項成本增加，還有人力成本增加，也研擬調漲服務費，但目前尚在研擬中。（編輯：林興盟）1130325

#中保科
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