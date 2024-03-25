東生華楊思源：今年小金雞計畫 挑戰營收達12億

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（中央社記者何秀玲台北25日電）新藥公司東生華今天受邀舉辦法說會，總經理楊思源說，今年首季認列蛋白新藥TuNEX里程碑金新台幣4000萬元，加上自營產品成長，子公司創益虧損逐步收斂，今年營收挑戰12億元，獲利也有望比去年大幅成長。

此外，楊思源表示，持續評估下一個併購，將優先考慮R&D（研發）公司，海外併購也有部分名單，但都未有時間表。

東生華2019年啟動雙引擎，包括策略自主開發、利基型藥品與檢測，帶動營運向上；去年啟動小金雞計畫，為拓展通路，取得診所藥局通路商創益51%股權，產品年齡層從高齡延伸至幼童；她表示，因穩定中求成長，讓東生華去年營收達8.1億元，創歷年新高紀錄。

今年再拿下深耕高齡市場領域的高峰藥品股權51%，取得銷售團隊及通路，成為東生華第二個小金雞。

楊思源說，高峰藥品擁有自營口服玻尿酸品牌，今年至2025年口服玻尿酸有望持續雙位數成長，並深耕慢性病處方藥、骨關節科通路銷售，搶攻3000億元高齡健康市場。高峰藥品去年營收約3億元，預計未來營收成長率可達雙位數成長。

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她表示，今年東生華將挑戰營收12億元，成長動能來自於今年1月，認列治療類風濕性關節炎的蛋白新藥TuNEX里程碑金4000萬元。

再來，另一動能為新降血脂藥品組合，高強效血脂藥有機會翻倍成長；以及去年缺貨的新機轉心絞痛自費用藥已重返市場，今年將回歸營收貢獻。另外，癌症NGS（次世代基因定序）檢測，若今年5月能通過健保給付，除了能帶動自費檢測成長之外，健保市占預估能有5%比重。（編輯：林興盟）1130325