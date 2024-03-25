士電股價飆受惠電價調漲議題 2月獲利逼近去年第4季

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）重電族群受惠台電漲價議題和台電強韌電網計畫，今天股價強勢表態，由於波動幅度大，士林電機下午公告2月單月自結獲利達新台幣2.86億元，逼近去年第4季單季獲利2.9億元，2月自結每股純益（EPS）0.55元，逼近去年第4季EPS 0.57元。

士電今天午盤股價觸300元，創1990年4月上旬以來高點，終場收299元，大漲9.12%。

法人指出，士電持續受惠台電強韌電計畫變壓器拉貨，士電變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，在台電標案均各占30%比重，台灣中小型承包商標得台電標案後，也會向士電採購。

士電小型變壓器產線已提前並正式在第1季生產，帶動小型變壓器產能提升25%，因應變壓器供不應求，士電已啟動三班制生產。

士電先前指出，因應台電和北美市場需求，在既有重電廠投資10多億元，擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。

同樣受惠台電漲價議題和台電強韌電網計畫，華城今天股價也飆漲，鎖住漲停785元，再創歷史新天價。華城先前公告自結1月稅後獲利1.19億元，單月每股純益0.46元。

法人指出，去年12月至今年2月，華城在台電電力變壓器設備累計得標案件及金額均名列前茅，未來在台電標案中，華城高壓及超高壓變壓器也有機會取得更多訂單。（編輯：楊凱翔）1130325