AI重電開高走低 台股創新高後急挫跌破2萬點大關

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（中央社記者賴言曦台北26日電）台股今天早盤在台積電等權值股衝高下，指數再創20397.07點歷史新高；不過盤中AI、重電、散熱等族群走弱，指數由紅翻黑上下震盪419點，回測2萬點整數關卡支撐。

美股25日拉回修正，4大指數終場盡墨，台股在輝達（NVIDIA）持續創高激勵下上漲至792元，推升指數早盤再創新高20397.07點。不過台股盤中賣壓加重，指數開高走低，截至11時45分，指數下跌214點至19977.40點，成交值新台幣3380億元。

觀察盤面走勢，電子權值股台積電、大立光、聯發科早盤相對強勢，中場漲勢收斂或翻黑；鴻海拉回修正，高價股世芯-KY、川湖跌幅分別超過2%及6%。

4月電價調漲在即，資金持續挹注重電族群，激勵華電盤中攻漲停43.1元，中興電、士電早盤分別漲逾6%及7%，近年積極投資能源事業的大同買氣旺，盤中漲逾7%。

AI概念股漲跌互見，緯創新竹新安廠25日晚間發生火警，火勢已完全撲滅，無人員傷亡情況，僅小部分生產受到影響，今天賣壓湧現，盤中跌幅超過4%。其他AI概念股如緯穎盤中翻黑，散熱雙雄奇鋐、雙鴻跌逾4%；廣達、技嘉則有買氣支撐。

法人分析，台股本週適逢投信季底作帳，520政策概念股陸續發動，加上元大台灣價值高息ETF（00940）將於4月1日掛牌，預料建倉的資金動能仍能延續。（編輯：張均懋、張良知）1130326