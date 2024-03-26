耕興：AI手機檢測效益估下半年發酵 今年4億元擴產

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（中央社記者張建中台北26日電）耕興總經理特別助理周煒哲今天表示，網通訂單需求持續增長，人工智慧（AI）手機檢測詢問度高，預期下半年相關產品效益可望逐步發酵，今年資本支出約新台幣4億元，將隨著市場需求擴充產能。

耕興下午舉行法人說明會，法人關心耕興目前訂單能見度，周煒哲說，上半年傳統智慧手機檢測案件較多，AI手機檢測詢問度高，預期相關產品效益下半年可望逐步發酵；網通檢測訂單則持續增長。

周煒哲表示，目前產能利用率約7到8成，主要是因為自動化覆蓋率拉高影響。一般檢測時間需要4到6週，隨著建構自動化，檢測時間縮短8到9天。他指出，耕興今年資本支出將約4億元，預計下半年會繼續隨著市場需求進一步擴充產能。

周煒哲說，耕興在6GHz AFC高階網通產品檢測技術領先對手6到9個月時間，今年2月開始協助客戶取得認證，將為營運注入成長動能。

此外，耕興與品牌廠合作，提供功能性及效能性測試服務，確保品牌廠廠內品質，周煒哲表示，已與客戶小量合作1年多時間，今年底規模能否進一步擴大有待觀察。（編輯：楊蘭軒）1130326