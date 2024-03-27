東洋總經理：今年將擴展海內外版圖 拚獲利向上

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（中央社記者何秀玲台北27日電）學名藥廠台灣東洋今天受邀參加線上法說會，總經理侯靜蘭表示，今年將擴展海內外市場版圖，由於特殊劑型領域的國際合作里程金陸續入帳以及自製抗黴藥持續在美市場銷售等，東洋獲利有望持續向上。

針對健保砍藥價是否會讓東洋獲利受到影響一事，侯靜蘭說，雖對營運有影響，但仍在預算評估內，現在藥界聚焦的是，明年健保改革政策最後拍板的內容，這才會對明年市場產生影響。

台灣東洋2023年營收占比以癌症用藥最高，比重達48%，其次是抗生素與麻醉藥，占比為21%，疫苗與醫療保健品占比12%，外銷則占11%。

侯靜蘭說，2022年外銷占6%，2023年成長至11%，除了出貨至美國外，海外子公司也表現不錯，都是外銷比例持續提高的原因。

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侯靜蘭進一步指出，麻醉用藥Byfavo為超短效的安眠鎮靜藥物，東洋看好每年約130萬人次健檢市場，2023年下半年獲食品藥物管理署核准新增可用於全身麻醉的新適應症；另外，東洋疫苗銷售也穩定成長，四價含佐劑流感疫苗將涵蓋中高齡人口。

至於新產品線布局，侯靜蘭表示，東洋在血液腫瘤、淋巴癌、乳癌、肺癌等領域，希望布局完整疾病產品線，未來2至3年內，將陸續有4到5個新產品上市。抗生素方面，今年拿到國內自製新藥，未來預計有3至4個抗生素產品上市，希望朝著國內自製新藥模式發展。（編輯：林淑媛）1130327