亞股跟隨美股漲勢多收高 部分股市逢耶穌受難日休市
2024/3/29 18:50
（中央社曼谷/香港29日綜合外電報導）適逢耶穌受難日，香港、雪梨、新加坡、印度及部分亞洲股市今天休市1日。有開盤的亞股在清淡交易中普遍收高，追隨美股前一日強勁漲勢。
法新社報導，澳洲、香港、印度、印尼、紐西蘭、菲律賓及新加坡等國股市，今天因耶穌受難日（Good Friday）休市1日。
根據美聯社，東京股市日經225指數上漲0.5%，收報40369.44點。韓國綜合股價指數（KOSPI）收在2746.63點，大致與昨日持平。上海證券交易所綜合股價指數上揚1.01%，收在3041.17點。台北股市上揚0.73%，終場報20294.45點。
美國股市自去年10月底以來幾乎銳不可當，其中標普500指數連續第5個月收漲。此時決策官員為了抗通膨將利率維持在高檔，但美國經濟仍非常穩健。
隨著通膨有望從高峰持續下滑，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）已暗示，將在今年稍晚降息數次。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130329
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