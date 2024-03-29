更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
寶林茶室食物中毒案 2死6重症均檢出米酵菌酸
首頁 / 證券
美股
新聞專題
美股1/300
首頁 / 證券

亞股跟隨美股漲勢多收高 部分股市逢耶穌受難日休市

2024/3/29 18:50
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社曼谷/香港29日綜合外電報導）適逢耶穌受難日，香港、雪梨、新加坡、印度及部分亞洲股市今天休市1日。有開盤的亞股在清淡交易中普遍收高，追隨美股前一日強勁漲勢。

法新社報導，澳洲、香港、印度、印尼、紐西蘭、菲律賓及新加坡等國股市，今天因耶穌受難日（Good Friday）休市1日。

根據美聯社，東京股市日經225指數上漲0.5%，收報40369.44點。韓國綜合股價指數（KOSPI）收在2746.63點，大致與昨日持平。上海證券交易所綜合股價指數上揚1.01%，收在3041.17點。台北股市上揚0.73%，終場報20294.45點。

美國股市自去年10月底以來幾乎銳不可當，其中標普500指數連續第5個月收漲。此時決策官員為了抗通膨將利率維持在高檔，但美國經濟仍非常穩健。

隨著通膨有望從高峰持續下滑，美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）已暗示，將在今年稍晚降息數次。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130329

#美股
#美國經濟
#亞股
#降息
#美國聯邦準備理事會
美股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
標普500指數創新高 迎2019年以來最佳第一季表現
172.30.142.198