台股呈高檔整理 法人：AI、半導體成盤勢關鍵

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北1日電）美股上週五因耶穌受難日假期休市，不過美國公布2月PCE（個人消費支出物價指數）符合預期，台股29日收在20294.45點，漲147.9點，漲幅為0.73%，成交值新台幣4753.86億元。法人指出，上週五AI、半導體轉強，或將成為本週盤勢關鍵。

此外，市場矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）將在今天掛牌，掛牌交易前夕公布其50檔成分股，根據元大官網資料顯示，最大成分股為長榮，持股權重達9.32%；00940於上週五收盤淨值為9.92元，略低於發行價10元。

法人指出，29日尾盤季底作帳效應助攻，指數收盤站回所有均線之上，技術面呈現多方格局，台股狹幅整理後多方架構不變，本週四起將遇清明假期，需觀察10日均線支撐，做為1月中旬以來多頭慣性延續與否的關鍵。

29日台股在法人買盤帶動，指數收盤再創歷史新高，收在20294.45點，台股上週延續多頭氣勢，週線連6紅，全週上漲66.02點，週漲幅0.33%，平均日均量4391.92億元。

三大法人買賣超方面，上週投信法人單週買超金額高達1007.59億元，改寫台股史上單週最高金額；不過外資與自營商雙雙站在賣方，分別賣超449.42億元、97.58億元，三大法人合計買超461.18億元。

美國政府公布通貨膨脹最新數據後，聯準會（Fed）主席鮑爾29日指出，近期美國通膨回升，聯準會維持在對抗物價上漲的軌道上。（編輯：張均懋）1130401