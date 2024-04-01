新台幣狹幅整理 量縮小升1.1分收31.979元

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）美國聯準會主席鮑爾重申不急著降息，市場觀望氛圍濃厚，美元指數窄幅震盪，新台幣兌美元跟著陷入膠著，今天收盤收在31.979元，微升1.1分，台北及元太外匯市場總成交金額大幅收斂至9.73億美元。

美國商務部上週公布聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），2月小幅上揚，核心PCE年增2.8%，符合預期。

美國政府公布最新通膨數據後，鮑爾（Jerome Powell）指出，近期美國通膨回升，聯準會仍維持在對抗物價上漲的軌道上，重申聯準會不急於降息。

外匯交易員分析，PCE數據及鮑爾發言並未帶來太多驚奇，市場反應持平，持續觀望後續發展，使得美元指數窄幅整理，亞幣暫時鬆一口氣；不過外資操作保守的情況下，新台幣匯市交投冷清，僅些許實質拋補進場，成交量能大幅萎縮，匯價也陷入窄幅震盪。

新台幣兌美元今天開盤價為31.92元，最高31.92元、最低31.99元，全日匯價高低差僅7分。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.1%，亞幣升貶互見，人民幣微跌0.1%，韓元跌0.16%，新台幣小升0.03%，日圓持平。

外匯交易員指出，聯準會不急於降息，並延續看經濟數據說話的作法，市場靜觀其變，操作趨於保守；短線先看本週聯準會官員的發言以及美國3月非農數據，在比較明確的方向出爐之前，新台幣料將延續區間整理格局。（編輯：楊凱翔）1130401