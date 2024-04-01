美國通膨符合預期、中國數據報喜 亞股走勢仍分歧

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（中央社香港1日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢不一，同時金價創下新高。此前數據顯示，美國通膨小幅上升，但聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）對此表示「符合預期」。

法新社報導，中國工廠活動大幅增長也使投資人感到振奮，燃起世界第2大經濟體中國的經濟可能觸底反彈的希望。

上海股市大幅上漲約1%，顯示投資人對中國製造業半年來首次出現的增長表示歡迎，為努力提振經濟的中國領導階層打了一劑強心針。

根據中國國家統計局，中國3月的製造業採購經理指數（PMI）為50.8，時隔5個月重返擴張區間且高於預期。

美國商務部3月29日公布，美國個人消費支出物價指數（PCE）2月小幅上揚，但核心PCE略有放緩。PCE是聯準會偏好的通貨膨脹指標。

鮑爾表示，這份報告「與我們的預期基本一致」，聯準會仍維持在達成2%長期通膨目標的軌道上。

他說，儘管近期通膨數據高於聯準會所盼，但2月數據「絕對更符合我們希望看到的情況」。

雖然鮑爾提醒，利率不太可能降到2008年全球金融危機後的水準，對投資人來說，這項數據似乎對他們6月降息的預期幾乎沒有影響。

3月29日的消息發布之前，美國意外上修去年第4季經濟成長率，一些觀察人士表示，這可能使聯準會調降借款成本的計畫變得複雜。

亞股今天收盤走勢不一，首爾、新加坡和馬尼拉股市收高；台北和雅加達股市收低。另外，香港、雪梨及威靈頓股市因復活節休市。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130401