巴菲特買回台積電持股假新聞 證交所啟動查核最重關10年

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（中央社記者謝方娪台北2日電）一名網紅在愚人節製造假彭博（Bloomberg）新聞，指股王巴菲特買回台積電股票，被媒體引用後導致全球市場受騙。金管會今天證實收到投資人陳情，已督導證交所啟動監視查核。

依現行股市監視查核機制，若證交所或櫃買中心發現有網路留言提供不實資訊，可能會涉及證交法155條第1項第6款意圖影響股價而散布流言或不實資料情事，若查有不法，證交所或櫃買中心將移送檢調偵辦，依法最重可關10年，得併科最高新台幣2億元罰金。

金管會今天舉行例行記者會，證期局副局長黃厚銘被媒體問及網紅散布巴菲特買回台積電假消息一事，他證實收到投資人陳情資料，金管會已督導證交所啟動監視查核，若涉及不法情事，證交所將依規定辦理，以維護投資大眾權益。

黃厚銘強調，若涉及意圖影響股價而散布流言或不實資料情事，經查證屬實，依證交法將可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。

黃厚銘未透露收到多少投資人陳情，他表示，證券市場有投資人保護機制，若確實因為發生證交法155條情事導致投資人權益受損，投保中心可協助投資人爭取權益。依投保法規定，若要透過投保中心協助提團體訴訟，當事人必須達20人以上。

網紅「摩股史塔克」在1日愚人節製造假彭博（Bloomberg）新聞，假稱股王巴菲特買回台積電股票，被媒體引用後，導致全球市場受騙。「摩股史塔克」已於臉書承認犯錯，並表明他及身邊任何友人並未因文章發布有任何對價與盈利關係。（編輯：林淑媛）1130402