巴菲特買台積電假新聞 證期局：調查是否影響股價

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（中央社記者謝方娪、張璦台北3日電）一名網紅在愚人節製造假彭博新聞，指股神巴菲特買回台積電股票，產生誤導效應。金管會證期局長張振山今天表示，有掌握股市數據，以進一步分析是基本面或市場波動性問題，目前正等證交所及期交所報告出爐。

網紅「摩股史塔克」在1日愚人節製造假彭博（Bloomberg）新聞，假稱股神巴菲特買回台積電股票，被媒體引用後，導致全球市場受騙。「摩股史塔克」已於臉書承認犯錯，並表明他及身邊任何友人並未因文章發布有任何對價與盈利關係。

金管會主委黃天牧今天上午率各局首長赴立法院財政委員會，原訂針對「如何改善台灣融資公司因缺乏監管所衍生的社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」進行專題報告並備質詢，但因發生強震，為避免集中度風險，財委會召委、民進黨立委郭國文經在場立委同意，於9時15分宣布散會。

在財委會前，張振山被媒體問及網紅製造巴菲特假新聞一事，他表示，當日夜盤台積電上漲1.8%，美股盤上漲4%，金管會有掌握數據，以進一步分析是基本面帶動抑或整體市場波動性問題，並已請證交所及期交所啟動監視制度進行後續處理，目前還在等報告出爐。

張振山進一步指出，若該網紅涉及違法行為，依證交法可處新台幣1000萬元以上、2億元以下罰金，且涉及炒作，還必須背負刑事責任。

進入網路世代，消息面對市場衝擊廣，張振山說明，若網紅非屬金管會轄下投信投顧業者、也沒有與投信投顧業者合作，會由公平交易委員會視網紅資訊是否涉及廣告不實進行處理。

另一方面，若網紅與投信投顧業者有關，例如與投信投顧業者有行銷合作，會依投信投顧法及投信投顧公會自律規範進行處理。

黃天牧提到，針對網紅與投信合作行銷，金管會已請投信投顧公會研議強化自律規範，原則上將於今年6月底前完成；若能提早完成，將會提早公布實施。

因美國製造業活動與個人消費支出數據高於預期，顯示美國經濟仍然強健，引發市場對美國聯準會（Fed）降息時間疑慮，加上醫療保險類股及特斯拉（Tesla）股價重挫，美股在美東時間2日收低。

媒體關注，隨美國通膨可能緩降，市場對降息時點的新預期是否會對股市帶來影響，黃天牧表示，台股為國際市場的一環，美國利率何時調降、調幅多少，各界都持續觀察中；至於台股近期表現，各界都有目共睹。（編輯：張良知）1130403