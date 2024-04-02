金管會再約談3家上市租賃 5方向強化中古車貸把關

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（中央社記者謝方娪台北2日電）租賃業承作BNPL（先買後付）及中古車貸業務，是否會導致青年陷入債務漩渦，引起討論。金管會今天揭露，國內3家上市租賃業務規模占全市場近9成，且3家主營業務為中小企業融資，BNPL僅占4%、個人車貸占43%。

因應外界疑慮，金管會已督促租賃公會訂定BNPL自律規範，強化消費者保護及風險控管機制，金管會近期並再度約談3家上市租賃，針對中古車貸業務，建議租賃公會朝5方向強化自律規範。

金管會主委黃天牧3日將赴立法院財政委員會，專題報告「如何改善台灣融資公司因缺乏監管所衍生的社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益」，並備質詢。

根據金管會書面報告，針對近期外界關切租賃業辦理中古車融資業務，金管會近日再度邀3家上市租賃公司，包括中租、裕融及和潤至金管會會談，請業者說明中古車融資業務情況。

金管會觀察，租賃業多是以應收帳款買賣方式從事中古車融資，但因未訂定適當融資金額標準，衍生過度融資疑慮，且融資案件多來自業務合作對象，例如車商、具車行背景轉成立的行銷公司等，並會將逾期案件委外催收，金管會因此建議租賃公會朝5方向強化自律規範。

第1，若非自行開發案件，應確保合作商家的行銷招攬行為無虛偽不實、誤導或詐騙消費者情事，並建立對合作商家定期查核機制。第2，辦理中古車融資應訂定適當內部標準，避免過度融資。

第3，契約內容應充分揭露利率與相關費用，含遲延利息及違約金等，消費者不履行債務時，應遵循民法規定。第4，若辦理相關車貸業務屬應收帳款收買，應將債權轉讓情形，包括受讓公司名稱、金額、利費率及違約金計收等，以契約或書面清楚告知消費者。

第5，應建立逾期案件委外催收作業相關規範，包括委外機構遴選標準、催收時應遵循的行為規範，並定期查核。

根據租賃公會資料，截至2023年底租賃公會會員共37家，業務型態包括資本性租賃、營業性租賃、商品買賣分期付款（含BNPL）、應收帳款買賣（主要為車輛融資）及資金貸與，其中商品買賣分期付款、應收帳款買賣融資對象包括個人及法人，其餘業務承作對象主要為法人。

2023年租賃公會會員整體業務規模量約達新台幣7500億元，其中具市場領導地位的3家上市租賃公司，中租、裕融、和潤及關係企業業務規模量合計6700億元，占整體租賃業業務規模近9成。

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進一步檢視，2023年3家上市租賃承作BNPL業務量合計280億元，占3家整體業務規模僅4%，個人車輛融資占43%、法人融資占53%。換言之，國內3家主要租賃公司主營業務以提供中小企業資金融通為主，非外界憂心的BNPL及個人中古車車輛融資。

因應外界疑慮，金管會已透過強化上市櫃租賃公司內控作業程序、督導租賃公會訂定自律規範，強化風險管理。截至今年1月底止，全體金融機構對國內租賃業授信餘額合計3000億餘元，占全體金融機構授信總餘額比率低於1%。（編輯：楊蘭軒）1130402