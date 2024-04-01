防移工人頭帳戶 金管會最快本週跨部會討論因應對策

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（中央社記者謝方娪台北1日電）近年詐騙集團屢出新招，檢調單位發現，有些人頭帳戶竟是離境的移工帳戶，立委關注移工若正式離境可否要求結清帳戶，金管會今天表示，防詐同時須兼顧移工金融需求，本週或下週將就此跨部會討論。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會專題報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆關注，目前移工逾70萬人，有8萬餘名移工逃逸，市場傳出，平均一名移工約有3個帳戶，收購1個移工帳戶價位可達新台幣30萬元至40萬元不等，顯示移工人頭帳戶可能已成詐騙溫床。

黃天牧答詢時表示，銀行局從第一線檢調單位也有得到此訊息，有些人頭帳戶是來自移工離開台灣後所做的，但如何強化規範，要兼顧移工實質金融需求，現在正跨部會討論中。

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賴士葆進一步詢問，移工若正式離境，可否要求結清帳戶，金管會銀行局長莊琇媛說明，確實有人提出此提議，但這必須和勞動部再協商作法是否適合。

莊琇媛說，先前金管會洽勞動部意見，勞動部認為，有些移工離境後，很可能還會有金融服務需求，因此勞動部對於移工若正式離境應結清帳戶的建議，是持較保留的態度，金管會預計本週或下週將與檢調及勞動部再開會協商、討論。（編輯：楊凱翔）1130401