2月投資詐騙廣告蒐報數降至3027件 創4個月新低

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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今天揭露，今年2月單月蒐報3027件網路投資詐騙廣告，創近4個月新低，民眾陳情投資詐騙案件數降至21件，也是至少近半年新低，主因適逢春節連假，工作天數較少所致。

金管會2023年邀集Meta、Google及相關部會研商投資詐騙廣告蒐報機制，與2大網路平台業者達成「政府通報、快速下架」共識，並由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法或偽冒名人的投資詐騙廣告。

金管會證期局今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，至今年2月29日止，金管會及證券周邊單位通報Google及Meta的投資詐騙廣告累計達2萬7847件，今年2月單月通報3027件，為近4個月新低。

另一方面，證期局2月收到21件投資詐騙陳情案件，為至少近半年新低。

金管會證期局副局長黃厚銘在例行記者會說明，主要是2月工作天數較少、又適逢春節連假，讓投資詐騙廣告蒐報數及投資詐騙陳情數雙雙下降。

黃厚銘分析，投資詐騙陳情案件有4類常見態樣，第1種是不法集團冒名金融業者，包括假冒合法金融機構發送簡訊招攬加入LINE群組，或假冒名人成立群組，鼓吹投資特定商品或下載特定App等。

第2種是不法集團透過電話、簡訊或LINE群組勸誘買股，例如成立LINE群組或透過電話假稱推薦高獲利飆股，或以簡訊提供網路連結，勸誘民眾點選連結、加入網路群組。

第3種常見態樣是不法集團推薦民眾安裝假投資平台App，宣稱App可插隊搶漲停股票並保證獲利。

第4種是虛擬資產交易平台詐騙，即不法集團宣稱虛擬資產交易可獲取高收益，勸誘民眾投資虛擬資產等。

近日金管會接獲消息，得知有一起不法人士自稱「金管會外匯管理局職員」，向民眾出示假冒的工作證，表示可協助海外資金匯入台灣，要民眾依指示匯款事件。

金管會主秘蔡福隆今天再度呼籲，此為詐騙集團手法，請民眾勿受騙，金管會職員不會直接涉入民眾金融交易。（編輯：翟思嘉）1130319