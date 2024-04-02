蘋果西打產線已復工 大飲：盼4月底前解決財務問題

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（中央社記者何秀玲台北2日電）以生產果汁汽水「蘋果西打」的老牌食品廠大飲今天公告，簽證會計師對2023年第4季財報出具「繼續經營能力存在重大不確定性」查核報告。大飲向中央社記者表示，產線已復工，也向銀行貸款中，希望今年4月底前能解決此事。

大飲表示，因去年有停工損失，今年過完農曆年後，為因應資金不足問題，目前正跟幾家銀行申貸中，希望今年4月底前能解決此事，目前要看哪家銀行能最快核貸。

關於大飲繼續經營有關的重大不確定性，會計師在查核報告中提到，大飲及其子公司因營運持續虧損，截至2023年12月31日止，已累積虧損約新台幣4.16億元，已超過實收資本額1/2，且流動負債已超過流動資產約新台幣5.22億元。

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會計師指出，大飲管理階層雖在合併財務報告中有附註欲採取對策和因應措施，但繼續經營能力仍存在重大不確定性，因此修正查核結論。

此外，大飲今年1月29日曾發生退票情事，證交所才要求大飲召開重大訊息說明原委。大飲當時表示，去年12月工廠陸續恢復蘋果西打的生產，營運會逐漸步入正軌，而大飲原先被打入全額交割股，證交所依照規定併案處理，並採分盤集合競價交易方式。（編輯：林淑媛）1130402