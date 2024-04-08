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開發金董事長黃思國退休請辭 楊文鈞代理職務

2024/4/8 09:02
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（中央社記者謝方娪台北8日電）現任開發金暨子公司凱基人壽董事長黃思國即將屆齡75歲，以退休為由請辭，自9日起生效。開發金董事長一職將由副董事長楊文鈞代行，凱基人壽則先由董事互推一人暫時執行董事長職務。

開發金今天清晨5時33分發布重大訊息公告人事異動，現任開發金暨子公司凱基人壽董事長黃思國退休，將於9日起生效。

開發金說明，黃思國因即屆齡75歲，提出退休請辭開發金董事長暨子公司凱基人壽董事長職務，生效日為4月9日，開發金董事長一職將由副董事長楊文鈞代行，凱基人壽則先由董事互推一人暫時執行董事長職務，開發金及凱基人壽均將儘速於董事會推舉新任董事長。

開發金表示，開發金及各子公司在黃思國任內持續強化公司治理，董事會及功能性委員會運作日趨完善，並在今年元旦完成凱基人壽更名里程碑，使集團品牌形象更一致。

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開發金指出，黃思國在加入開發金前，即有在75歲退休的規劃，黃思國今年5月即滿75歲，幾經慰留，黃思國仍依先前計畫申請退休。

黃思國擁有超過40年金融產業經驗，為國內銀行業推行財富管理先驅，被譽為台灣「信託教父」，自2022年9月26日起接掌開發金董事長。此前黃思國曾任中信證券及台灣人壽董事長，對台灣財富管理、證券及保險業發展卓有貢獻。（編輯：郭無患）1130408

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