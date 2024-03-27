開發金2023稅後淨利189億 OCI回升股利仍以獲利考量

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（中央社記者羅元駿台北27日電）開發金控今天舉行2023年全年線上法人說明會，全年稅後淨利新台幣189.4億元，年增16%，每股盈餘1.13元。針對股利政策，開發金表示將僅發放現金股利，雖然OCI回升超過300億元，部分可迴轉至可分配盈餘，但仍將以年度獲利為主要考量。

開發金2023年稅後淨利為新台幣189.4億元，每股盈餘1.13元，股東權益報酬率（ROE）為8%。旗下主要子公司凱基人壽去年全年稅後淨利101.8億元，凱基證券73億元，凱基銀行54億元，開發資本則為22億元。

凱基人壽2023年淨值較2022年成長39%，達到1483.3億元，新契約價值利潤率上升至35.5%，凱基人壽表示，未來持續專注於高價值商品，並著重於穩健的資產負債管理。

會中法人關注股利政策，開發金總經理龐德明表示，會維持一致的股利配發措施，2022是例外的一年，2023年的股利一定會發，至於法人提到過去50至60%的發配率，是收購中國人壽（現已改名凱基人壽）之前的比率。

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開發金表示，2023年其他綜合損益（OCI）回升超過300億元，部分可迴轉至可分配盈餘，但是今年發配2023年盈餘仍以獲利為主要考量。

開發金財務長黃碧玲表示，中華信評確定將開發金的長期信用評等為「twAA-」，長期評等展望為穩定。開發金控積極推動多元發展，連續4年入選道瓊世界指數（DJSI World）與新興市場（DJSI Emerging Markets）雙指數。（編輯：楊蘭軒）1130327