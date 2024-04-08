研調：手機與PC帶動 今年Wi-Fi 7滲透率估6.4%

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（中央社記者潘智義台北8日電）研調機構DIGITIMES研究中心今天指出，Wi-Fi聯盟於2024年啟動Wi-Fi 7產品認證，加上全球多數地區逐步開放6GHz頻段的帶動下，2024年全球Wi-Fi 7產品滲透率將達6.4%。

DIGITIMES研究中心分析師簡琮訓指出，智慧型手機、個人電腦（PC）為首波Wi-Fi規格升級的主力消費性電子產品，不過Wi-Fi 7晶片因採用先進製程生產，堆高晶片成本，2024年手機與PC僅高階機種將優先導入。

簡琮訓預估，在Wi-Fi聯盟正式啟動Wi-Fi 7產品認證，加上全球多數地區開放6GHz頻段帶動下，將有更多Wi-Fi 7產品面市，使2025年Wi-Fi 7產品滲透率有望翻倍成長，由2024年6.4%提升至15%。

在產品應用領域上，他認為，除手機、PC等應用，延展實境（XR）、電競遊戲、智慧家庭等應用領域將是接續的產品主推重點，而工業、醫療、汽車等應用因為產品認證時程較長，將為Wi-Fi 7中長期主力應用領域。

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他說明，路由器、無線存取點、閘道器等網通設備最優先升級至Wi-Fi 7規格，待基礎設施部署完善後，智慧型手機與PC則為接續升級Wi-Fi 7的首波消費性電子產品，不過產品升級初期價格相對高。以TP-Link為例，入門款Wi-Fi 7網通設備定價新台幣9999元，前代Wi-Fi 6/6E的網通設備售價則降至3000元以下。

他認為，由於新舊產品價差大，Wi-Fi 7產品仍處於市場導入期，滲透率有限，預估2024年Wi-Fi 7產品滲透率為6.4%。（編輯：張均懋）1130408