強震後危老重建成話題 申請案台北市最多台中居次

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（中央社記者賴言曦台北9日電）花蓮強震後，危老重建成為房市熱門話題，住商機構彙整都更網數據指出，截至2月底，全台已核准危老案3509件，都更案1723件，其中台北市危老案申請案最多，台中市危老申請案超越新北市，位居第2，顯示全台進入「大重建時代」。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，近年政府積極鼓勵民眾申請都更、危老，其中危老因為有容積獎勵的落日條款，產權單純的老屋申請積極，應是台中申請量大增的主要因素。

觀察六大都會區申請危老及都更的趨勢，危老案部分以台北市核准917件最高，台中市居次，新北市位居第3。

徐佳馨指出，北市房價為全台最高，改建利益較大，建商願付出高昂成本整合；台中市近年各大重劃區發展飽和，且地價高居不下，對建商而言，若持同樣開發成本，不如以市中心為發展重心，且近年市區內幼稚園、老飯店等業主改變營運思維，尋求危老重建，因此吸引不少知名建商進入危老市場。

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六都危老案中，平均核准面積最低的是台南市，每件危老案平均僅約147坪。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，台南市開發歷程較早，街廓環境狹小，且蛋白區不少重劃區土地有待開發，使建商整合意願降低，以致危老效益不佳。

賴志昶指出，雖然危老案件整合容易，核准時程相對快速，但現在原物料、工資高漲，小案場因為基地狹小，導致營建成本更高，且相較於中大型工地，更容易面臨缺工挑戰，導致市場上常見危老案核准多年，但遲遲等不到開工，建議住戶間應儘早凝聚共識，才能皆大歡喜。（編輯：郭無患、潘羿菁）1130409