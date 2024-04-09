離岸風電3-2期10日投標截止 台亞風能：不參與選商

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（中央社記者曾智怡台北9日電）離岸風電區塊開發3-2 期投標遞件明天截止，台亞風能今天宣布，經審慎評估後，決定不參與選商，但仍將投注更全面有效的社會溝通，並專注於目前參與專案的進程推動。

區塊開發3-2期廠商投標遞件截止日為明天，儘管先前部分開發商因開發成本大增，呼籲延期投標時程，但經來回與政府溝通，經濟部已拍板維持現狀。

西班牙商伊比德羅拉3日宣布不參與3-2期投標，率先開出第一槍，台亞風能則在投標截止日之前也宣布不參與，讓這次3-2期整體業者投標情況受關注。

台亞風能成立於2020年，為台灣唯一擁有本土團隊與資金的開發能源商，過去從潛力場址、區塊開發第一期均全力支持政府能源政策，並成功獲配容量取得開發資格。

台亞風能透過新聞稿表示，雖不參與區塊開發3-2期選商，仍將投注更全面有效的社會溝通及專注於目前參與專案的進程推動，扮演台灣能源轉型關鍵角色，戮力提升台灣能源多元及自主性。

台亞風能亦積極籌備風場前期準備工作，包括位於苗栗「環亞離岸風力發電計畫」已通過環評，具備投標資格。

另位於彰化澎湖海域交界的「環澎一及環澎三離岸風力發電計畫」，已依澎湖地方意見，重新確立場址規劃並進入環評程序，更將持續深化溝通，展現本土開發商與澎湖在地共榮共好的最大誠意。（編輯：潘羿菁）1130409