伊比德羅拉不參與風電3-2期 持續關注台灣市場

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（中央社記者曾智怡台北3日電）離岸風電區塊開發3-2期選商遞件截止在即，西班牙開發商伊比德羅拉今天宣布，不會參與3-2期投標，但將持續關注台灣市場，與在地夥伴在國際市場維持合作關係。

根據經濟部公告，區塊開發3-2期廠商投標遞件截止日為4月10日，儘管先前部分開發商因開發成本大增，呼籲延期投標時程，但經來回與政府溝通，業界普遍認為維持原狀機率高。

作為全球規模第2大電力集團，伊比德羅拉離岸風電事業群亞太區總監歐約斯（Jose Oriol Hoyos）透過新聞稿表示，公司致力於對抗變遷、推動能源轉型，亦兼顧商業穩定發展，並選擇最優質的開發專案進行長期資本投資。在謹慎評估各個市場的競標環境後，沉重的做出不參與台灣區塊開發2期選商的決定。

他指出，台灣是伊比德羅拉擴張布局亞太的據點之一，自2021年正式在台北成立辦公室開始，便積極招募台灣在地人才，並針對台中、彰化外海的「大中部離岸風力發電計劃」與彰化、澎湖外海的「果豐離岸風力發電計劃」，進行初步設計和海域調查。

同時，公司也從2022年起積極進行備標工作，2項專案皆已取得環評初審，獲得參與區塊開發3-2期的選商資格。

伊比德羅拉台灣總經理劉忠祐表示，伊比德羅拉對於台灣發展再生能源企圖心充滿敬意，並相信這是提升台灣能源自主正確的方向，更是提供充足且穩定的綠電給予台灣出口導向企業的作為，盼台灣政府持續創造友善投資環境、助攻台灣離岸風電穩定發展。

劉忠祐強調，公司將持續關注台灣市場，並期待能與在地夥伴在國際市場上維持合作關係。（編輯：楊蘭軒）1130403