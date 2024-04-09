中國消費成長放緩 生技美容業拚逆勢成長

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（中央社記者何秀玲台北9日電）為不受中國消費放緩影響，台灣生技美容業者佐登-KY推動「共好門市」主打醫美，藉由分潤鼓勵門市衝刺業績，今年有望轉盈；麗豐-KY將持續展店，今年可望破5000家大關，並發展居家SPA新產品線，並切入電商、經銷商等全通路販售。

擁有美容SPA品牌佐登妮絲的佐登，總經理陳佳琦今天於媒體交流會表示，2023年營收為新台幣29.7億元，年增近7%，稅後虧損25.8萬元，小幅虧損是因來自嘉義新建廠的攤提折舊，加上中國消費成長放緩，整體消費保守所致。

為了改善店舖體質，佐登2023年第4季起推動「820員工共好計畫」，推出「共好門市」，目前中國和馬來西亞各有店舖施行，針對新開或是虧損嚴重店鋪，以「共好門市」經營，一旦賺錢，門市員工即可分潤20%，與獎金制度並行。

陳佳琦說，以往是獎金制度，只要達標就可領獎金，如今推動共好門市，不但營業額變高，甚至有店長還會去談降租，只要門市賺錢，做好成本管理，員工就能分潤，也與達標獎金併行；最重要目的是留才，也鼓勵美容師創業，開設員工加盟店，以擴大公司市占率。

她也表示，今年在台灣、中國有三個擁有不同專利技術新品系列上市，另外持續看好醫美事業，2023年中國杭州佐登微爾開幕，而佐登微爾在兩岸醫美診所已來到15間；今年開放醫美加盟，3月美國紐約佐登微爾已開幕，此為佐登在北美第1間加盟醫美診所，以當地華人為主要服務對象。

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擁有克麗緹娜美容連鎖加盟店的麗豐，今天受邀參加證交所法說會。麗豐主管會後向中央社記者表示，中國仍有近5成的空白市場，可容納8000至1萬家克麗緹娜。去年克麗緹娜共有4825家，其中，中國大陸有4584家加盟店，台灣220家經銷店，越、港有21家加盟店，今年希望店數站穩5000家大關，也將擴大既有店均營收。

另外，麗豐今年也會增加多樣化產品，下半年將推出「克麗緹娜居家Home SPA」系列。麗豐主管說，以往產品只能在克麗緹娜美容連鎖加盟店購買，今年希望在產品上做出區隔，該系列將以電商、經銷商等全通路販售。（編輯：楊凱翔）1130409