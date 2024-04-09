花蓮強震石材業災損估10億 經部爭取1.3億助耐震補強

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（中央社記者劉千綾台北9日電）花蓮強震造成石材業者受損嚴重，經濟部昨天啟動訪視團，初步評估受影響業者約126家，災損金額新台幣10億元。為降低廠商災損，經濟部爭取1.3億元經費，規劃用於協助業者改善置放設施、耐震補強等補助，已獲行政院支持。

403強震災情集中花蓮地區，經濟部長王美花隔天即前往訪視美崙、光華工業區及新城地區石材業者，產業發展署長連錦漳也於連假期間，數度往返花蓮關心廠商受災狀況，並於昨天率領關懷訪視服務團，實地瞭解受災業者需求。

經濟部初步評估，花蓮強震受影響家數約為126家，主要為石材業者，累計災損約10億元，由於業者反映這次比2018年2月6日發生的地震災損更為嚴重，加上餘震不斷，廠商災損難以盤點，經濟部訪視服務團將逐一了解個別廠商狀況。

經濟部產發署表示，將協助業者處理工廠庫存品、協助破碎石材清運以及受損機器校正等，為加強廠商耐震能力，也從花東基金爭取1.3億元預算，協助改善置放設施，以減少地震損失，後續也將規劃產業升級等方案，已獲行政院支持。

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為助業者災後重建，經濟部已向花東基金申請20億元保證專款，可提供200億元貸款總額度，受災業者持有相關受災文件可申貸，貸款額度依企業實際需要核給，貸放利率將請承貸金融機構從優從低核給。

協助中小企業方面，經濟部則運用中小企業發展基金，提供災害復工貸款，最高郵政儲金2年期定期儲金機動利率的利息補貼，每家最高可獲新台幣50萬元，並提供受災中小企業免費融資諮詢、融資診斷輔導等服務。（編輯：林淑媛）1130409