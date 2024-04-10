未來超商效益不如預期？統一超啟動X-STORE據點調整

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（中央社記者何秀玲台北10日電）統一超旗下7-ELEVEN無人店X-STORE位於高雄前鎮區的星海灣門市，驚傳今天結束營業，門市已貼上「星海灣門市在4月10日結束營業」的相關告示，傳出今年5月將轉移陣地，到高雄科大楠梓校區開設新無人店，這也是7-11首次關閉無人店並調整營運據點。

統一超商向中央社記者證實並表示，7-11未來超商持續在多元商圈推展測試，現有門市已完成階段性任務，為推展更多新技術和服務，南部地區已選定其他店址，預計今年第2季在新場域展開全新服務，敬請期待。

7-11近年以一年一店速度推出7間X-STORE，包括台北3間、高雄1間、台中1間、桃園1間、新竹1間，並定義為「未來超商」。

本次關閉的高雄星海灣門市X-STORE為獨棟建築，為首創「複合+智能」全新型態，進入「X-STORE 3」有臉部辨識「智能入店閘門」，並可使用icash2.0刷卡，並有OPENPOINT APP可入店。

該店有「自助結帳系統」，並打造「Big7」有博客來、現烤烘焙等業態複合，也引進7-11精品咖啡品牌「不可思議咖啡」，也就是既有無人店，也有店員服務型態。

不過有網友指出，該無人店因進入需要刷卡，加上有長者不會使用自助結帳，也形成入店門檻，「不如去旁邊有店員的門市」；但網友也認為，未來若要去大學開X-STORE，應該是目標族群。

統一超董事長羅智先曾說過，「無人店不賺錢，但非做不可，並不是要節省人力成本，而是預防未來台灣找不到服務人員」。

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對於高雄星海灣門市X-STORE營運據點調整，專家認為，如何突破進入無人店的門檻，找到適合商圈，並創造好的消費體驗，都是推出無人店的考驗之一。

超商通路業者為迎戰未來新零售，超商2018年起陸續搶攻智慧零售，無論是智慧販賣機或無人店都搶著做，形式各有不同。專家指出，最終目的都是為蒐集顧客消費習慣，以利精準行銷，更要因應未來人力短缺，預先做好準備。（編輯：潘羿菁）1130410