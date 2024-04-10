股東會紀念品吸睛 王品送3000元抵用券、六福送門票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北10日電）今年股東會紀念品陸續出爐，王品大手筆發3000元消費抵用券，且零股也能領，是網友公認「高CP值」投資；曾發送「故宮碗」吸引股民瘋搶的開發金，今年將送野餐墊；六福則大方送出六福村樂園門票，也讓股民按讚。

每年6月進入股東會旺季，企業公布的股東會紀念品不只是股民的小確幸，有時還會吸引投資人瘋搶股票，推升股價，帶動股東會行情，並造成大排長龍領取股東會紀念品的景象。

過去最受矚目的中鋼股東會紀念品包括黑熊雨傘、鯨彩都繪抗菌鋼杯、熊愛台灣棘輪起子工具組，都掀起股民熱烈討論，被股民戲稱為「被鋼鐵耽誤的紀念品公司」，今年中鋼股東會紀念品則尚未公布。

王品、大魯閣近年大手筆發出消費抵用券，由於1股就能領，更是網友公認的「超高CP值」股東會紀念品概念股；王品歷年邀請「股東變鐵粉」的策略奏效，今年股東人數達9.4萬人、再創歷史新高。

王品今天宣布今年股東會將發送總價值3000元的「股東大禮包」，內含1張200元紙本現金抵用券，以及每月1張、共計12張的200元電子抵用券，消費滿千可折抵1張，還有瘋美食購物網的滿千現折200元的兩組優惠碼。

王品說明，股東會今年預計6月6日舉行，目前已停止過戶，零股股東則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。

大魯閣3月就公布今年股東會紀念品，將透過APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3600元；次日帶動股東會行情，股價漲逾8%，但隨後漲勢收斂，相較過去曾連拉6根漲停板的紀錄，股東會行情已相對冷卻。

開發金2022年股東會紀念品「故宮花鳥彩繪碗」造成大缺貨，不少股民排隊苦等領紀念品，更讓事長張家祝在股東會上致歉；開發金股東會紀念品去年改送摔不破的晶鑽杯，同樣「一杯難求」。開發金今年股東會紀念品改送野餐墊，但疑似不夠吸引股民，11日為最後買進日，但股東人數已連8週下滑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮海運繼去年送出市價約新台幣650元隨行杯，掀起「大排長榮」的排隊領貨潮，今年紀念品則是「Jack wolfskin 輕柔薄毯」，再度成為話題。

六福今年股東會地點一改過往在六福村舉辦的前例，移師至鄰近飯店「六福莊」舉行，但此舉形同隱藏版福利消失，無法讓小股東「在園內出席股東會、免費玩六福村」；但六福先前公告，今年股東會紀念品直接送出六福村主題樂園門票，價值1199元，獲得股民讚賞。（編輯：張良知）1130410