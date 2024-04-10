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施振榮：台灣應善用半導體優勢 創造更大附加價值

2024/4/10 17:36
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（中央社記者曾仁凱台北10日電）宏碁創辦人施振榮10日參加陽明交大2024半導體高峰論壇，他表示「矽谷已經沒有矽，都在台灣島」，未來台灣應好好利用半導體的領先地位做為制高點，想辦法創造更大附加價值。

交大60年前率先創立電子、電物（電子物理）學系，為台灣半導體產業奠下基礎。為慶祝深耕半導體教育一甲子，今天特別舉辦「陽明交大2024半導體高峰論壇」，施振榮以大學長的身分親自出席。

施振榮回顧，台灣引領全球半導體產業典範轉移，如早期半導體業都是IDM（垂直整合製造商），從IC設計到製造一手包；於是大家討論，半導體業也應該要有中央廚房的概念，成就今天的「台積電模式」。

他說，矽谷過去是全球半導體生產製造的中心，但後來轉到日本，現在又轉移到台灣；而今天的矽谷，仍然是全球各種新科技最重要的發動機。施振榮表示，自己2016年就提出「東方矽文明」的概念，認為台灣應該以半導體優勢做為制高點，創造更大附加價值。

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他認為，雖然世界從垂直整合走向垂直分工，還是要有人做虛擬整合的角色。80年代，台灣促成不做電腦的電腦公司，沒有晶圓廠的半導體公司；現在，自己正在推動不造車的車公司，不造船的船公司，就是希望以台灣既有的科技實力為基礎，把各種產業鏈、生態系串連起來，開創全球商機。

針對人才短缺問題，施振榮認為，台灣應該引進更多國際人才，可惜現在台灣的移民政策相對還不是那麼開放。像美國過去最大優勢就是吸納來自世界各地最優秀的人才，台灣現在也應該這麼做，可以想辦法磁吸印度、東南亞的優秀人才，為台灣所用。（編輯：張良知）1130410

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