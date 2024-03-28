林憲銘：AI讓人才價值更高 緯創要搭浪潮找對夥伴

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（中央社記者吳家豪新竹28日電）代工廠緯創董事長林憲銘今天獲頒陽明交通大學名譽博士，媒體詢問對AI（人工智慧）前景看法，他認為AI現在剛剛開始而已，未來幾年會有很多新應用和新競爭出現，在這波浪潮中，緯創一定要「找對夥伴」；他也表示AI可緩解人才不足問題，讓更少的人創造更高的價值。

頒授典禮後，林憲銘與學生對談提到，自己並不是AI專家，「只是運氣不錯，抓住AI大咖的尾巴，跟著他飛一陣子」，至於會不會繼續飛，還有很多要努力的地方。

林憲銘從公司內部觀察AI實際應用，認為企業端AI應用絕對有必要性，企業如果無法善用AI力量，讓每個人的工作效率提升2到3倍，很難應付現在這麼巨大的市場改變和科技改變。

談到人才培育問題，林憲銘點出過去人才是台灣最大的資產，如今因為少子化以及企業規模變大，讓人才不足的問題浮現。

他說，雖然現在透過AI協助人類工作，可稍微緩解人才不足的狀況，讓更少的人創造更高的價值，但仍然不足。未來台灣要特別專注在人才多樣化、多元化的培育，才是台灣下一波能否持續有競爭力的關鍵，他會持續遊說政府，在人才引進的政策上要更大膽、更開放。

林憲銘致詞時自嘲還是會緊張，特別準備了小抄，並打趣形容自己過去是比較「懶惰」的執行長，與部屬開會時間比較少，希望花80%時間做好日常工作，另外20%的時間要空下來思考。

他說，企業成長需要員工共同努力，緯創成長到今天的規模後，沒辦法閃避對所有利害關係人的責任。他花最多時間不在於經營，而是如何平衡利害關係人的權益。

林憲銘也向現場聽眾分享人生價值觀「外圓內方」，外圓指的是行事可以圓融，內方指的是心中要有良知。他認為，經營企業需要做好4個面向，包括誠懇、熱忱、謙虛、利他。

今天多名產業重量級人士到場恭賀，包括宏碁集團創辦人施振榮、聯電榮譽副董事長宣明智、台灣公益平台文化基金會董事長嚴長壽、聯強集團總裁杜書伍等人。

施振榮致詞時笑稱林憲銘是「林博士」，並指出林憲銘是宏碁共同創辦人之一，1992年宏碁啟動再造提出的企業競爭戰略「微笑曲線」，就是由林憲銘命名。

緯創去年宣布出售印度廠給塔塔集團，並調整中國產能，外界解讀為淡出中國iPhone組裝業務。施振榮說，新聞報導林憲銘棄守中國和印度工廠，「真的是了不起的決定」，很多人看到工廠規模這麼大、已經投資不少金額，可能會卻步，但林憲銘決定把資源移到更有未來性的地方，超前部署。未來AI無所不在的時候，在所有硬體方面，緯創將占據最有利的位置。

林憲銘出身台南鹽水，畢業於陽明交大計算與控制工程學系，1979年加入宏碁後，1998年升任宏碁集團總經理，2001年7月帶領研製服務事業自宏碁分割成立緯創。2003年8月緯創掛牌上市，成為國內企業併購法通過後，第一家簡易上市成功的高科技公司。

緯創2023年合併營收達新台幣8670億元。包含緯創及集團旗下啟碁、緯穎及緯創軟體的集團總市值，超過新台幣8000億元。（編輯：楊凱翔）1130328